В Польше ожидают отмены запрета эксгумации в ближайшее время

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что запрет Украины на эксгумацию останков польских жертв конфликтов осложняет диалог и надеется на ее скорую отмену.
Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме относительно целей польской внешней политики, сообщает «Европейская правда».
«Независимая, демократическая и стабильная Украина с польской точки зрения является неотъемлемым элементом европейского порядка и безопасности. Мы убеждены, что партнерство с Украиной постоянное и таким должно оставаться», – подчеркнул Чапутович.
По его словам, агрессия России вызывает в Польше соболезнования и солидарность с народом, который борется за свою независимость.
В то же время он подчеркнул необходимость урегулирования исторических споров между Украиной и Польшей. Министр напомнил, что на этот год приходится 75-я годовщина Волынского преступления.
«Мы должны написать совместный сценарий по чествованию этих событий», – отметил Чапутович.
«Введенный Украиной запрет эксгумации польских жертв конфликтов и войн для нас малопонятнен и усложняет диалог. Мы надеемся, что в ближайшее время этот запрет будет отменен», – подчеркнул он.