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среда, 21 марта, 2018, 14:22 Мир
В Польше ожидают отмены запрета эксгумации в ближайшее время

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что запрет Украины на эксгумацию останков польских жертв конфликтов осложняет диалог и надеется на ее скорую отмену.

Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме относительно целей польской внешней политики, сообщает «Европейская правда».

«Независимая, демократическая и стабильная Украина с польской точки зрения является неотъемлемым элементом европейского порядка и безопасности. Мы убеждены, что партнерство с Украиной постоянное и таким должно оставаться», – подчеркнул Чапутович.

По его словам, агрессия России вызывает в Польше соболезнования и солидарность с народом, который борется за свою независимость.

В то же время он подчеркнул необходимость урегулирования исторических споров между Украиной и Польшей. Министр напомнил, что на этот год приходится 75-я годовщина Волынского преступления.

«Мы должны написать совместный сценарий по чествованию этих событий», – отметил Чапутович.

«Введенный Украиной запрет эксгумации польских жертв конфликтов и войн для нас малопонятнен и усложняет диалог. Мы надеемся, что в ближайшее время этот запрет будет отменен», – подчеркнул он.
ПольшаУкраинаЯцек Чапутович
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2018-03-21 14:41 :46