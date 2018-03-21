В МИД Украины просят признать нелегитимными выборы президента РФ только в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины считают наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ, заявить о непризнании их на территории оккупированного Крыма, а не во всей России.

«Министерство иностранных дел поддерживает законопроект (проект постановления – ИФ) №8168, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории, который засвидетельствует, что эти выборы не могут служить ни доказательством, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий. Соответственно, Министерство иностранных дел не поддерживает законопроект №8153», – сказал заместитель директора департамента – начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ МИД Украины Марко Шевченко на заседании парламентского комитета по иностранным делам в среду.

Он напомнил, что накануне дня выборов президента РФ парламент в своем заявлении отмечал недопустимость признания выборов в оккупированном Крыму.

М.Шевченко отметил, что проект постановления о непризнании этих выборов исключительно на территории Крыма ближе к выводам БДИПЧ/ОБСЕ, в которых говорится о нелегитимности выборов президента РФ в целом.

«Это Бюро – уважаемое на международной арене институция. Его выводы являются в основе всех политических решений всех демократических правительств Европы и стран пространства ОБСЕ», – добавил он.

Кроме того, представитель МИД отметил, что практические последствия признания нелегитимными выборов президента РФ негативно скажутся на возможностях МИД относительно защиты украинских граждан в России, в том числе незаконно осужденных.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано два проекта постановлений с оценкой выборов президента РФ. Проект постановления №8153 представителей фракции «Народный фронт» предлагает признать нелегитимным эти выборы в целом, а фракция «Блок Петра Порошенко» проектом постановления №8168 предлагает не признавать этих выборов только на территории оккупированного Крыма.

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