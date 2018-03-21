В Киеве установят памятник гривне

В мае 2018 года в центре столицы появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте – гривне.

Об этом сообщает ura-inform.

Отмечается, что над оригинальным памятником работает инициативная молодежь, которая собственными силами собирает средства на установку арт-объекта с украинской денежной единицей. Указано, что «гривня», как и герб и государственный флаг, является символом Украины.

Таким образом инициаторы поддерживают проект, стремятся к экономическому росту в стране. По их мнению именно эта скульптура станет символом этого роста и местом вдохновения для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему.

Глава Печерской администрации столицы уже пообещал инициаторам проекта место под этот арт-объект.

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