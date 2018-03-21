В Донецкой области на уроке физкультуры умер пятиклассник

В школе №8 в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры умер пятиклассник. Ребенку внезапно стало плохо, медикам «скорой» спасти его не удалось.

Об этом сообщает издание «UA: Донбасс».

Как отмечается, инцидент произошел 20 марта. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика в 14:00 и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской городской больницы. В медучреждении ребенку диагностировали злокачественную феохромацитому 3-й категории, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Елена Надеева.

«Это рак. О причинах смерти можно будет говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы», – прокомментировала она.

Полицейским учитель физкультуры рассказал, что ученик был на индивидуальном обучении по причине инвалидности. По словам и.о. начальника полиции Мирнограда Романа Алешкевича, мальчик имел медицинскую справку, позволяющую ему заниматься легкой атлетикой.

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