В Австралии количество умерших от листерии растет

В Австралии скончалась пожилая женщина из штата Новый Южный Уэльс, которая стала шестой жертвой листерии в течение последних двух недель.

Об этом сообщает издание The Australian. «Укринформ»

«К сожалению, треть зараженных листерией умирает», – подчеркнула главный инфекционный врач штата Новый Южный Уэльс Вики Шепперд.

Во время вспышки заболевания, обнаруженного 23 февраля этого года на одной из ферм Нового Южного Уэльса, заразилось девятнадцать человек, шестеро из которых умерло – по трое из штатов Виктория и Новый Южный Уэльс.

Доктор Вики Шепперд также заявила о возможности распространения заболевания дальше, поскольку симптомы могут не проявляться в течение 70 дней.

В то же время власти штата заверили, что риска заразиться листерией от дынь, которые сейчас есть в продаже, нет. Rombola Family Farms, которую определили источником инфекции, добровольно прекратила производство потенциально загрязненных видов дыни еще 23 февраля. Вся продукция с этих ферм была изъята из продажи.

Бактериальная инфекция особенно опасна для беременных женщин, их нерожденных детей и пожилых людей. Это также может вызвать смерть у людей со слабой иммунной системой.

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