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среда, 21 марта, 2018, 9:20 Общество
Уникальный регион: половина жителей Донбасса не считают россиян угрозой

В Донецкой области большинство населения не считает российскую пропаганду угрозой своему образу жизни.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного американским институтом NDI, – сообщает uk.etcetera.

Социологи опросили 1200 человек в Краматорске, Славянске и прилегающих районах. Оказалось, что 46% местных жителей не считают российскую пропаганду угрозой, а еще 28% не определились с ответом или отказались отвечать. Обеспокоены дезинформацией со стороны страны-агрессора 29% респондентов.

В целом по Украине кремлевскую пропаганду считает угрозой 66% жителей. Даже на Востоке ею обеспокоены 58% респондентов, – утверждают в NDI.

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Россияопросдонбассугроза
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2018-03-21 11:12 :03