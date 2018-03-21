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среда, 21 марта, 2018, 14:06 Общество
Украинцы на Пасху будут отдыхать три дня

В Украине в 2018 году на Пасху выходными будут 3 дня – с 7 по 9 апреля.

Об этом сообщает «Урядовый курьер».

В эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.

Также право на установление количества выходных для своих сотрудников оставляют за собой частные компании.

В этом году Пасха приходится на первую неделю апреля, что считается очень ранней Пасхой.

Еще раньше Пасху праздновали в 2010 году – 4 апреля.

Как известно, многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы. В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии, но понедельник в этих странах рабочий.

Четыре официальных выходных имеют жители Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии.

На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи, а в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно.
пасхаУкраинавыходные
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2018-03-21 14:41 :10