Украинцам стали выдавать меньше субсидий

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-феврале текущего года составила 352,1 млн грн.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Госстат.

Это на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

С начала 2018 года субсидии назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в феврале-2018 сократился на 36% по сравнению с февралем-2017 и составил 1005,2 грн.

По данным ведомства, в феврале-2018 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,44 млн домохозяйств в Украине, что составляет 43% от общего количества домохозяйств в стране.

Отмечается, что эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.

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