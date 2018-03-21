Украинская антарктическая экспедиция отправляется на годичную зимовку на полярную станцию

На Украинскую антарктическую станцию отправляются две экспедиции. Именно благодаря антарктическим исследованиям Украина является полноценным участником международных научных программ.

Это подчеркнула министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время церемонии отправления 23-й Украинской антарктической экспедиции, которая уже завтра, 22 марта, отправится на годичную зимовку на станцию «Академик Вернадский», сообщает «Укринформ».

«От правительства Украины я хотела бы подчеркнуть, насколько это важная для нас программа – для Украины, для ее будущего, для того, чтобы мы были полноценным международным игроком в целом ряде международных программ, связанных с климатом, обеспечением водой, природными ресурсами, которые будут открываться, возможно, даже для ближайшего будущего человечества в целом на этой планете», – сказала Гриневич.

Она отметила, что 22 года подряд Украина продолжает антарктическую программу.

«Мы на самом деле являемся членами достаточно элитного клуба 30-ти стран, которые имеют собственную станцию, на которой осуществляется много исследований. Что для нас очень важно, чтобы эта станция также смогла еще большей степени интегрироваться в международное пространство антарктических исследований, чтобы об этом знали во всех признанных международных журналах, чтобы все больше украинских ученых могли приобщиться к этому процессу», – подчеркнула министр.

Она добавила, что именно с этим стремлением связано обновление руководящего состава Национального антарктического научного центра, попутно поздравив Евгения Дикого, который возглавил центр, и поблагодарив бывшего руководителя Валерию Литвинову, которая остается в его руководстве и много лет работал на то, чтобы эта программа была сохранена и развивалась дальше.

По словам министра, существует много вызовов, связанных с финансированием программы.

«Вся антарктическая программа на год – это 72 млн грн. И к чести центра надо сказать, что им удалось в результате проведенных тендерных процедур сэкономить определенную часть средств, которые мы хотим инвестировать в улучшение состояния станции, которая есть на сегодня», – уточнила она.

Министр поблагодарила семьи участников экспедиции, «потому что это очень долгая разлука». А самим участникам пожелала здоровья, много сил, поменьше нештатных ситуаций, чтобы все удалось и все планы были осуществлены.

В то же время и.о. директор НАНЦ Евгений Дикий подчеркнул, что украинская антарктическая программа – «это не просто клуб».

«Такие маркеры, как исследования в полярных регионах, исследование Мирового океана и исследования космоса, – это три маркера, которые отделяют страны первого мира от стран третьего мира. И наша полярная станция Академик Вернадский, антарктический научный центр и это направление исследований – это один из коготков, которым мы цепляемся именно в «золотом миллиарде», в первом мире. Если мы видим себя в той части мира, где есть Илон Маск, где будут покорять Марс, то полярные исследования – это именно один из этих маркеров», – сказал Дикий.

Он добавил, что вылет экспедиции назначен на 5 часов утра из Жулян: «Они летят через Рим в Сантьяго-де-Чили, а потом в самый южный город Чили – Пунта-Аренас. Оттуда уже корабль 4 суток через пролив Дрейка будет идти до нашей станции».

Руководитель зимовки, один из опытнейших полярников, участник первой украинской экспедиции Виктор Сытов представил свою команду из 12-ти человек, в которой 9 – опытных зимовщиков, трое новичков. В команде – 7 ученых, 5 ее членов будут заниматься жизнеобеспечением.

С ними, по словам Дикого, отбывает и сезонный отряд, который будет работать 18 дней. Это 12 исследователей, которые в круглосуточном режиме будут отбирать образцы, заявки на которые подали около двух десятков украинских научно-исследовательских институтов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.