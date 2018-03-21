live
Aнонси
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
21 марта, среда
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
22 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 марта, 2018, 1:13 Политика
Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев заявил, что подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом сообщают «Крым.Реалии».

«Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексованном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании», – подчеркнул Арьев.
РоссияПАСЕоккупированный КрымВладимир Арьев
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-21 03:48 :55