Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев заявил, что подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом сообщают «Крым.Реалии».

«Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексованном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании», – подчеркнул Арьев.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.