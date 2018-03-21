Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге», – сообщил он.

«Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов с расширенной тематики в отношении России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании», – подчеркнул Арьев.

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