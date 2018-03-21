Цукерберга «пригласили» дать показания в британском парламенте

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями за скандала вокруг Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом Трампа.

Об этом рассказал председатель комитета по цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламету Великобритании Дамиан Коллинз, – сообщает DW.com.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», – подчеркнул Коллинз.

I have written today to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI — Damian Collins (@DamianCollins) 20 марта 2018 г.

По его словам, «пришло время выслушать позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области. Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.