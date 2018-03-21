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среда, 21 марта, 2018, 9:15 Общество
Цукерберга «пригласили» дать показания в британском парламенте

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями за скандала вокруг Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом Трампа.

Об этом рассказал председатель комитета по цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламету Великобритании Дамиан Коллинз, – сообщает DW.com.

Марк Цукерберг

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», – подчеркнул Коллинз.

По его словам, «пришло время выслушать позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области. Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

 
ПарламентМарк ЦукербергВеликобритания
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