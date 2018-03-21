Трамп возмущен «сливом» информации о том, что советники отговаривали его от поздравлений Путину

Президент США Дональд Трамп был возмущен, что кто-то слил информацию о том, что его советники отговаривали его от поздравлений президенту РФ Владимиру Путину после победы на президентских выборах в России.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на CNN.

«Во вторник Трамп был возмущен. Он спрашивал у своих союзников и советников вне Белого дома, кто, по их мнению, мог слить эту информацию, учитывая то, что ограниченный круг сотрудников имеют доступ к этим материалам и знают, какие именно были рекомендации относительно телефонного разговора с Путиным», – говорится в сообщении.

Как отмечает источник, этот инцидент вновь подтвердил убеждение Трампа, в его администрации есть лица, особенно в сфере национальной безопасности, которые работают на то, чтобы подорвать его деятельность.

Ранее сообщалось, что группа советников президента США Дональда Трампа дала четкие рекомендации главе Белого дома о нецелесообразности его поздравлений президенту РФ Путину в связи с переизбранием последнего на очередной срок. Несмотря на это Трамп поздравил российского лидера с победой на выборах в РФ.

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