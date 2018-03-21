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среда, 21 марта, 2018, 0:05 Мир
Telegram отказался предоставлять ФСБ РФ коды доступа к перепискам пользователей

Мессенджер Telegram не намерен передавать Федеральной службе безопасности РФ ключи для расшифровки переписки пользователей.

Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные пользователей останутся без результата. Telegram намерен отстаивать свободу и право на личную жизнь», – подчеркнул Дуров в Twitter.

Как сообщалось, 20 марта Верховный суд РФ отказался отменять постановление ФСБ, которое приказало создателям мессенджера раскрыть ключи для дешифровки шести телефонных номеров. Мещанский суд Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

После вердикта высшего судебного органа РФ Роскомнадзор направил Telegram сообщения о «необходимости выполнение обязанностей организатора распространения информации». У мессенджера есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. После окончания этого срока в случае невыполнения требований ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

 
ФСБTelegramкоды
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2018-03-21 00:42 :16