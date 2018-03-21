Сущенко могут освободить в мае благодаря давлению международных посредников, – адвокат

Рассмотрение дела украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников Сущенко может быть освобожден.

Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин, пишет «Радио Свобода».

«12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае», – сказал Фейгин.

Он также проинформировал, что в марте Сущенко «передали часть писем после цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца».

Московский городской суд 20 марта признал законным продление до 30 марта срока ареста украинскому журналисту Роману Сущенко. Апелляционная жалоба защиты была отклонена.

3 октября 2016 года ФСБ России сообщила о задержании украинского журналиста Романа Сущенко, будто сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, который, по утверждению российских спецслужб собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Сам Роман Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и был собственным корреспондентом агентства «Укринформ». В «Укринформе» подтвердили что Сущенко с 2002 года является корреспондентом агентства, и отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист был в отпуске, когда прибыл в Москву по частным делам.

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