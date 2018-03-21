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среда, 21 марта, 2018, 20:00 События
Суд в Крыму оставил под домашним арестом двух фигурантов «дела 26 февраля»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма до 7 мая оставил под домашним арестом фигурантов «дела 26 февраля» Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.

Согласно сообщению, рассмотрение апелляции на арест суд рассматривал в закрытом режиме.

В 2015 году начался суд над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, – передает «Крым. Реалии».

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, и отдельно по остальным фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Емирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Российская власть 25 октября 2017 года освободила осужденных в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильму Умерова и передала их Турции, позже Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

В отношении других фигурантов дела продолжается судебное разбирательство.
крымские татарыоккупированный Крымсуд
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2018-03-21 20:45 :50