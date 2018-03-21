Стратегия Савченко достаточно продуманна, – эксперт

Савченко выбрала достаточно продуманную тактику. Она работает на опережение и доводит абсурдные заявления правоохранителей до еще большего безумия.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал политолог Петр Олещук.

По его мнению, вчерашнее заявление Савченко о, якобы, провокаторах, которых она собиралась использовать – действие на опережение. Мол, у людей и без того существуют определенные сомнения в адекватности фигурантов этой истории.

«И, как по мне, ее достаточно продуманная стратегия – доведение ситуации до абсурда еще большего. Поэтому, видимо, в конкретном случае это наиболее логичная модель поведения. Ведь и этот стандарт абсурда задали сами правоохранительные органы», – отметил Олещук.

Он подчеркнул: правоохранителям «также надо держать связь с реальностью». Ведь, если звучат такие серьезные обвинения, последствия и результаты должны быть соответствующими.

«Здесь существует существенная разница между серьезностью обвинений и несерьезностью их подачи и восприятия. Ведь, с одной стороны, Генпрократура озвучила важные вещи, которые даже не укладываются в голове. Однако, подача этого всего была этакой юмористической», – подчеркнул эксперт.

Поэтому он считает, что поведение Савченко здесь – достаточно логично.

В свою очередь, политолог Олесь Доний отметил: в случае с Савченко очевидно, что состоялась «четкая провокация СБУ». К тому же, по его мнению, это свидетельствует, что орган не работает на борьбу с российской агентурой, а уничтожает «любую альтернативу» действующей власти.

«В течение всей своей деятельности СБУ не занималась российской агентурой, а направляла работу на партии и общественные организации. Особенно националистического и парамилитарного направлении. Поэтому и никто из общественных деятелей не может быть уверен, что у него сейчас не осуществляются провокации», – заявил Доний.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады. В свою очередь, бывшая летчица заявила, что с Банковой поступали приказы о ее ликвидации. А к ней был приставлен человек, который, якобы, провоцировал ее на разговоры о возможных терактах в Верховной Раде или на дне рождения Александра Турчинова, где должна собраться политическая элита страны.

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