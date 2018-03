SOS! Силовой захват телеканала ZIK!

С осознанием всей серьезности данного заявления и его последствий, телеканал ZIK считает необходимым срочно сообщить зрительской аудитории, правоохранительным органам и международным правозащитным организациям о том, что на наш канал уже в ближайшее время готовится атака.

Силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется телеканал, может произойти в любой момент. По информации из надежных источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций.

Добытую нами информацию подтверждает и тот факт, что захват телеканала тщательно планировался заранее. Так, по указанию Министра внутренних дел Арсена Авакова 1-го марта 2018 года Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке, без всяких объяснений разорвала соглашение об охране телеканала.

Телеканал ZIK просит считать это заявление официальным обращением к Администрации Президента, лично Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Национальной гвардии. Также с соответствующим заявлением телеканал ZIK обращается к Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Г. Николетти, Председателю Комитета министров Совета Европы А. Самуэльсона, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезиру, Главе Представительства ЕС в Украине, Послу Х. Мингарелли, правозащитным организациям Freedom House, Amnesty International в Украине, Human Rights Watch, Reporters without borders, European Federation of Journalists, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights и Национального союза журналистов Украины.

Попытку установления контроля над телеканалом ZIK мы рассматриваем не только как угрозу нынешней независимой редакционной политике, но и как угрозу будущему нашего коллектива. Кроме того, установление контроля над работой одного из немногих оппозиционных телеканалов в Украине будет только усугублять существующую сегодня концентрацию СМИ у представителей действующей власти, а также критически уменьшать существования любого плюрализма мнений в украинском обществе.

Мы четко осознаем, что быть оппозиционным СМИ в стране, уверенно приближающейся к диктатуре, дело неблагодарное. Но когда это становится опасным для жизни и здоровья журналистов, это недопустимо. В трудное время мы надеемся на защиту общества, для которого каждый день и работаем, чтобы предоставлять правдивую и беспристрастную информацию.

