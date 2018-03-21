Соболев: Остался один день, чтобы исправить норму о е-декларировании для активистов

Украинский парламент создал очень хорошее антикоррупционное законодательство именно вместе с общественными организациями, и у депутатов завтра есть один день, чтобы исправить норму о э-декларирования для общественных активистов.

Об этом во время утреннего заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Самопомощь") Егор Соболев.

Народный депутат отметил, что у Рады есть один день, чтобы исправить норму об э-декларировании для общественных активистов, которые «мошенническим путем были вписаны в закон».

«Когда граждане контролируют чиновников, это хорошо, это и есть демократия. Когда чиновники пытаются установить контроль за гражданами, это дорога в ад, это дорога не туда», – заявил Егор Соболев.

Нардеп напомнил о разъяснении НАПК по е-декларирования для общественных активистов: «Они сказали, что любой, кто выпил кофе, получил ручку от общественной организации, в уставе которой есть слова о предотвращении коррупции, они уже должны заполнять декларации так, как мы заполняем, как заполняют все чиновники... Завтра у нас есть один день, чтобы все это исправить», – подчеркнул Егор Соболев.

Депутат обратил внимание коллег, что Венецианская комиссия по просьбе Совета Европы проанализировала законодательство и пришла к выводу, что речь идет об ограничении гражданских прав.

«Мы являемся парламентом, который создал очень хорошее антикоррупционное законодательство вместе с общественными организациями. Не надо давать заводить себя в трясину, ... надо завтра исправить это решение для того, чтобы показать, что мы готовы сами выполнять законы, а не создавать неприятности другим гражданам», – подчеркнул Егор Соболев.

Напомним, в Венецианской комиссии 16 марта заявили, что требования по э-декларациям, которые представляют общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, нужно либо исключить из соответствующего закона, или существенно сузить.

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