Смолия предостерегли о недопустимости продолжения политики Гонтаревой

Львовский облсовет принял заявление относительно ситуации, которая сложилась со сменой руководства Национального банка Украины.

Соответствующее заявление избранники поддержали на сессии 20 марта, – передает корреспондент ИA ZIK.

Как отмечается в заявлении, 15 марта 2018 года наконец завершилась почти годовая эпопея со сменой руководства Национального банка Украины. Депутаты перечисляют все «достижения» НБУ под руководством Гонтаревой: с июня 2014 года до сегодня национальная валюта – гривна девальвировала с 11,73 грн за долл. до 26,27 грн за долл. – то есть в 2,5 раза; ставка рефинансирования выросла с 9,5% до 17%; кредитование малого и среднего бизнеса фактически не происходит; десятки миллиардов гривен были влиты как рефинансирование в банки, которые в дальнейшем ликвидированы или находятся на стадии ликвидации.

«Новым главой НБУ стал Яков Смолий, который в руководящем составе банка с 2014 года. Занимая должность заместителя, с 2016 года – первого заместителя, а с мая 2017 года – исполняющего обязанности руководителя учреждения, он был одним из основных разработчиков и реализаторов политики НБУ. Таким образом, есть все основания предостеречь нового главу НБУ о недопустимости старой монетарной политики регулятора. Ведь это ставит дальнейшее экономическое развитие государства под большое сомнение», – говорится в заявлении.

Депутаты Львовского облсовета считают необходимым ввести практику увольнения или принятия отставки чиновников такого ранга исключительно после заключения НАПК и НАБУ.

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