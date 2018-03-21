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среда, 21 марта, 2018, 22:25 Экономика
Смолий определился с кандидатурой первого заместителя

Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым заместителем председателя.

Об этом он сообщил журналистам, передает FinClub.

«Я уже давно определился с кандидатурой первого заместителя. Его назначат тогда, когда утвердит совет НБУ», – заявил он.

По словам Смолия, это может произойти в апреле.

Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.

Сейчас в НБУ работает 4 заместителя председателя: Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.

Отметим, что Смолий был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, а после ее заявления об отставке стал исполняющим обязанности главы регулятора.
НБУкадровые назначенияЯков Смолий
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