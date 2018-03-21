среда, 21 марта, 2018, 22:25 Экономика
Смолий определился с кандидатурой первого заместителя
Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым заместителем председателя.
Об этом он сообщил журналистам, передает FinClub.
«Я уже давно определился с кандидатурой первого заместителя. Его назначат тогда, когда утвердит совет НБУ», – заявил он.
По словам Смолия, это может произойти в апреле.
Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.
Сейчас в НБУ работает 4 заместителя председателя: Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.
Отметим, что Смолий был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, а после ее заявления об отставке стал исполняющим обязанности главы регулятора.
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