Смолий определился с кандидатурой первого заместителя

Глава НБУ Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым заместителем председателя.

Об этом он сообщил журналистам, передает FinClub.

«Я уже давно определился с кандидатурой первого заместителя. Его назначат тогда, когда утвердит совет НБУ», – заявил он.

По словам Смолия, это может произойти в апреле.

Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.

Сейчас в НБУ работает 4 заместителя председателя: Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.

Отметим, что Смолий был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, а после ее заявления об отставке стал исполняющим обязанности главы регулятора.

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