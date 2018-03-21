Служба занятости может предложить множество вакансий с зарплатой 15 тыс. грн, – Розенко

В Украине тысячи вакансий с заработной платой, превышающей 15 тысяч гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует Правительственный портал.

«По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата которых превышает 15 тысяч гривен. При чем это не только Киев. Это и Полтавская, и Днепропетровск, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда», – сказал Розенко.

Он отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением условий труда.

Как пояснил Розенко, речь идет о мобильности рабочей силы, улучшении инфраструктуры, расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг.

Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.

Ранее заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в Украине средняя заработная плата вакансий службы составляет 4 тыс. 300 грн, а зарплата каждой четвертой вакансии – минимальная.

«Поэтому нам действительно очень непросто подбирать и кадры работодателям», – говорит она.

Жовтяк подчеркнула, что несмотря на то, что сейчас средняя заработная плата достаточно увеличилась на 28%, и составляет 7,7 тыс. грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата достаточно низкая.

При этом, добавила она, только в 3% среди всех вакансий службы занятости заработная плата предлагается выше 10 тысяч гривен.

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