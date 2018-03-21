Семья языков, на которых говорят в Азии, насчитывает 4500 лет

Новейшие лингвистические исследования доказали, что дравидийская семья языков насчитывает 4500 лет. К ней относятся примерно 80 языков, на которых говорят 220 миллионов человек в Центральной и Южной Индии и Шри-Ланке.

Такие данные обнародовала международная группа ученых, которая собрала информацию от представителей всех подгрупп дравидийских языков, – сообщает phys.org.

Результаты исследования опубликованы в Royal Society Open Science, хорошо вписываются в предыдущие лингвистические и археологические исследования.

Дравиийская семья языков является одной из шести крупнейших языковых семей Южной Азии. Самые распространенные среди дравидийских языков – это телугу, тамильский, каннада и малаялам. Их литературным традициям тысячи лет, при чем старшей является – тамильская языковая традиция. Древнейшие сохранившиеся надписи на этом языке происходят с III века, но известно, что литературная традиция тамильского языка сформировалась еще на два века раньше. Тамильский язык, как и санскрит, является одной из классических языков Индии. Однако, в отличие от санскрита, существует задокументированноея единство между ее классическими и современными формами. В частности, сохранились тамильские надписи, стихи, песни, религиозные и светские тексты.

«Изучение дравидийских языков имеет решающее значение для понимания праистории Евразии, поскольку эти языки оказали большое влияние на другие языковые группы», – отметила Аннамария Феркерк из Института наук истории человечества им. Макса Планка.

Сами дравиды все еще остаются тайной. Большинство исследователей считает, что они населяли Индийский субконтинент еще до прибытия сюда индоевропейцев (примерно 3500 лет назад). По мнению многих ученых, предками дравидов в III-II тысячелетиях до н. е. была создана Хараппская цивилизация и цивилизация Мухендо-Даро. Возможно, это потомки Дасов, о которых упоминает Ригведа.

Исследователи, работающие под руководством Вишнуррия Колипакама, проанализировали связь между всеми языковыми подгруппами дравийской семьи языков. Ученые использовали передовые статистические методы и выяснили, что дравидийские языки появились 4000-4500 лет назад. Эта оценка согласуется с современными археологическими данными и доказывает, что именно в это время дравидийская речь под влиянием культурного развития начала делиться на центральные, северные и южные группы.

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