Савченко сдала россиянам позиции украинских военных, – военный медик

Надежда Савченко с момента освобождения из плена была непонятным персонажем. Через фотографии она выдала позиции украинских военных, а потому с ней никто не хочет иметь дело.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» сказала парамедик "Азова", младший сержант НГУ Людмила Супрун.

«Реальные настроения военных не соответствуют тем, о которых говорит Савченко. Еще от 2014 года мужчины и женщины шли на войну не на поддержку власти, а за свое государство и народ. Да, все устали от беспорядка. Но у никого из военнослужащих не было желания развернуть танки и пойти на Киев», – говорит участник программы.

Младший сержант сказала: мы не осилим внешнюю и внутреннюю войны.

«Народу нужно включать мозги и выключать эмоции, а также уравновешенно решать вопрос. Ранее Савченко манипулировала и говорила, что добровольцев надо сжечь в печи так же, как Гитлер сделал с евреями. Сейчас она уверяет, что с ней все дружат. К слову, Савченко после плена через фотографии сдала позиции украинских военных. Поэтому с ней никто не хочет даже общаться», – говорит парамедик "Азова".

Младший сержант НГУ отмечает, что Савченко манипулирует темой военных.

«С Савченко работают специальные службы, которые помогают писать ей речи. Она была членом Комитета национальной безопасности и догадалась опубликовать список имен пленных, места, где они служили. Это ошибка, потому что многие люди под псевдонимами», – подчеркивает парамедик "Азова".

Людмила Супрун обращает внимание на то, как ведут себя с членами "Айдара" в плену.

«Все знают, что с них издеваются, отрезают конечности, уши, расстреливают. Глядя на Савченко, не складывается впечатление, что она пережила такие ужасы. С самого начала было ясно, что здесь что-то не так», – добавляет младший сержант НГУ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.