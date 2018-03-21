Савченко обжалует свое исключение из парламентского комитета

Народный депутат Надежда Савченко пытается через суд оспорить свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает нардеп в Facebook.

«Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны», – говорится в сообщении.

Савченко отмечает, что соответствующее постановление от 15 марта «является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют».

«Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета», – заявила депутат.

Напомним, Народного депутата Надежду Савченко исключили из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны.

22 марта Верховная Рада может дать согласие на привлечении Савченко к уголовной ответственности, её задержание и арест. По крайней мере комитет до утреннего заседания рассмотрит соответствующие представления.

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