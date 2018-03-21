Саакашвили: Существует угроза захвата телеканала ZIK – и есть люди, которые способны на это

Нам всем надо понимать, что угроза захвата телеканала ZIK существует. Также есть люди, которые способны на это. Ибо после того, что они сделали со мной, у них вообще нет «тормозов».
Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время скайп-включения заявил лидер «Рух новых сил», третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
Комментируя информацию о том, что готовится силовой захват телеканала ZIK, Михаил Саакашвили отметил, что ситуация действительно важная, ведь это хотят сделать люди, которые понимают, что проиграли выборы и им нужно удержать позиции.
«Вы же знаете, что у Порошенко нет шансов даже выйти во второй тур президентских выборов. И единственная возможность этой власти удержаться – через насилие, через такие увлечения и через договоренности с Аваковым. Ведь ни у Порошенко, ни у Авакова нет никаких шансов победить. Поэтому единственное, что им остается делать – творить такие вещи», – говорит Саакашвили.
По его словам, власти недовольны телеканалом ZIK из-за того, что он сегодня показывает те вещи, которые власть не хочет видеть и не хочет, чтобы их показывали обществу.
«Поэтому нам всем надо понимать, что угроза есть. Также есть люди, которые способны на это. И после того, что они сделали со мной, у них вообще нет «тормозов». Но главная преграда, которая не позволит реализовать такой план власти – это народ, народная реакция, поддержка и единение разных политических сил. Объединиться –лучший способ не дать им воплотить этот план. Поэтому давайте будем защищать ZIK вместе», – заявил Михаил Саакашвили.
Напомним, сегодня телеканал ZIK обратился к зрительской аудитории, правоохранительным органам и международным правозащитным организациям с заявлением о том, что на телеканал в ближайшее время готовится атака.