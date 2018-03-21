Российский бард Семен Слепаков попал в базу «Миротворца»

Известный российский комик, продюсер, сценарист и бард Семен Слепаков попал в базу сайта «Миротворец» за концерт в аннексированном Крыму.

Соответствующая информация размещена на ресурсе.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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