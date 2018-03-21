Россия не пропускает грузовики из Украины, – Госпогранслужба

В среду утром на границе с Российской Федерацией фиксируется определенное накопление грузовиков, которые двигаются на выезд из Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня утром на границе с Российской Федерацией фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, которые двигаются на выезд из Украины. В частности, в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) находится 45 грузовиков в пункте пропуска «Катериновка» (Сумская область) – 35», – говорится в сообщении.

Это связано с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

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