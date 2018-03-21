Россия нанесла очередные авиаудары по лагерю беженцев в Сирии

В результате авиаударов по лагерю беженцев в поселке Хас на юге провинции Идлиб, входящий в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 и ранения получили 15 мирных жителей.

Об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаясь на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда, пишет «Украинская правда».

По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднялся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас.

Глава Управления гражданской обороны («Белые каски») Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

За последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погибли 31 и ранены 66 мирных жителей.

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