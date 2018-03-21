live
Aнонси
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
21 марта, среда
Справа Савченко: параноя влади чи попереджений злочин? Дивіться сьогодні, 21.03.18, о 21.30
Справа Савченко: параноя влади чи попереджений злочин? Дивіться сьогодні, 21.03.18, о 21.30 "Гра з вогнем"
21 марта, среда
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 марта, 2018, 10:20 Мир
Россия нанесла очередные авиаудары по лагерю беженцев в Сирии

В результате авиаударов по лагерю беженцев в поселке Хас на юге провинции Идлиб, входящий в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 и ранения получили 15 мирных жителей.

Об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаясь на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда, пишет «Украинская правда».

По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднялся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас.

Глава Управления гражданской обороны («Белые каски») Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

За последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погибли 31 и ранены 66 мирных жителей.
РоссияСирия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-21 11:11 :43