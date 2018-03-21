Писательница Ирен Роздобудько рассказала про свою новую книжку

В мае выйдет мой новый роман под названием «Прилетела ласточка». Там есть интересные вещи об авторе известной мелодии Николае Леонтовиче, на которые может обратить внимание только писатель. Я зацепилась за разговор между композитором и его убийцей

Об этом в эфире программы «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказала писательница Ирен Роздобудько.

«Я бы хотела поговорить о своей новой книге, которая выйдет в мае, но не как о книге. Она раздражающая, это историческая беллетристика, которую я никогда не писала. Главный герой этого романа «Щедрик» убитого Николая Леонтовича и палимпсест его «Carol of the Bells», который звучит во всем мире. Эта книга называется «Прилетела ласточка», хотя я бы хотела ее назвать «Палипмсест», потому что я человек, который всегда хочет установить справедливость», – отметила госпожа Роздобудько.

Как отметила писательница, этот роман написан в ее стиле. Там о Леонтовиче есть интересные вещи, на которые может обратить внимание только писатель.

«Я собрала разные показания и зацепилась за то, что убийца Леонтовича пришел в 6 вечера, а в 7 часов утра раздался выстрел. Их уложили спать в одной комнате. В моей интуиции они говорили. Вы бы до самого утра говорили с человеком, которого считали врагом и подлюгой? Я как Шерлок Холмс зацепилась за то, что это за человек мог бы быть. Для меня этот роман дразнящий и написан так, как я это почувствовала», – говорит госпожа Роздобудько.

В то же время, по словам гостьи программы, сначала был сценарий и она очень благодарна продюсеру Андрею Чернюку за то, что он пришел к ней с идеей о Леонтовиче.

«Мы ее раскрутили в сценарии и благодаря нему я написала эту книгу», – констатировала Ирен Роздобудько.

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