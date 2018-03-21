Путин предлагает изменить международные антидопинговые правила в мире

Президент России Владимир Путин направил представителей своей страны, чтобы изменить международные антидопинговые правила, которые с 2015 года затруднили или сделали невозможным участие российских спортсменов в главных мировых спортивных событиях.

Об этом сообщает «Радио свобода».

Путин заявил 20 марта на встрече с российскими паралимпийцами, что министерство иностранных дел должно попытаться изменить базовый договор, лежащий в основе антидопинговой работы во всем мире.

Путин также в очередной раз возразил, что российское государство поддерживало программу употребления спортсменами допинга с последующим сокрытием такой практики.

По решению Международного паралимпийского комитета российские представители на прошлой неделе соревновались в Пхенчхане как «нейтральные паралимпийские спортсмены», а не российская сборная. Похожий статус россияне имели и на Олимпиаде в феврале – они выступали без национальной символики, единственным знаком, указывающим на страну, была надпись «Олимпийские атлеты из России».

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 года после того, как два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. В результате было зарегистрировано 169 российских атлетов для участия в Олимпиаде-2018.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.