Представители миссии ОБСЕ посетили Берегово на Закарпатье

О визите представителей миссии ОБСЕ на Закарпатье, в частности в город Берегово, сообщил Береговский городской председатель Золтан Бабяк на своей странице в соцсети Facebook.

«Встретился с представителями миссии ОБСЕ. Во время разговора обсуждались две темы. Во-первых, официальных лиц интересовала ситуация с повреждением авто с венгерской регистрацией на ул. Шевченко. Ранее таких прецедентов в нашем городе не было. Сейчас сотрудничаем с правоохранителями с целью выяснения всех обстоятельств и полного раскрытия этого акта вандализма. Во-вторых, речь шла о намерениях размещения подразделения 128-й бригады на территории бывшей воинской части. Информировал, что состоялась сессия с участием генерал-майора ВСУ Олега Микаца и гостей из г. Дубно, где размещены две военные части, которые рассказали о преимуществах восстановления воинской части. Также подчеркнул, что депутатский корпус направил письма в вышестоящие руководящие органы с просьбой получить соответствующие директивы относительно этого общественно важного для города вопроса.

Однако сейчас есть ответ из Администрации президента, где говорится, что вопрос передан в компетентцию Министерства обороны и поступило письмо от 18 народных народных депутатов Украины. Поэтому мы до сих пор ждем соответствующих документов. Напоследок представители миссии ОБСЕ заявили о готовности побывать на следующей сессии городского совета, где намерены рассматривать этот вопрос», – говорится в сообщении.

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