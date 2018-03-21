Правительство утвердило численность весеннего призыва на срочную военную службу

Сегодня, 21 марта, во время заседания Правительства Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-мае 2018 года».
Об этом информирует «Правительственный портал».
Согласно документу, в апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек.
Из них в Вооруженные силы Украины – 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1000 человек, Государственную пограничную службу – 1200 человек, Национальную гвардию Украины – 4000 человек.
Это решение Правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года.