Правительство расторгло программу экономического сотрудничества с РФ

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, – сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин, в частности, остановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство России.
Напомним, 7 июня 2011 года бывшие премьер-министры: России – Владимир Путин и Украины – Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Программа экономического сотрудничества отражает совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.
В программе рассматривали цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.
Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.