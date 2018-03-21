live
Aнонси
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
21 марта, среда
Справа Савченко: параноя влади чи попереджений злочин? Дивіться сьогодні, 21.03.18, о 21.30
Справа Савченко: параноя влади чи попереджений злочин? Дивіться сьогодні, 21.03.18, о 21.30 "Гра з вогнем"
21 марта, среда
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 марта, 2018, 9:27 Общество
Поиски Атлантиды: археологи обнаружили на дне Тихого океана гигантскую пирамиду

С помощью Google Earth ученые смогли на дне Тихого океана обнаружить гигантскую пирамиду, которая, по предварительным данным, может достигать 14 километров.

Археологи утверждают, что древняя пирамида на дне Тихого океана может стать ключом к поиску мифологического государства Атлантида, – сообщает bagnet.org.

Picture

Открытие было сделано аргентинцем Марсело Игазуста, который на видео Google Earth смог разглядеть на дне Тихого океана к западу от Мексики огромную пирамиду. По предварительным данным, найденная структура может достигать от 14 до 18 километров.

Ученые предположили, что находка может стать ключом к разгадке древнего затонувшего государства Атлантиды.

Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что находка может символизировать древнюю цивилизацию или даже что-то инопланетное: «Даже если это не НЛО,  приземлившееся в океане, это монументальное открытие. Люди никогда не могли построить такую конструкцию. Только инопланетяне могли бы сделать подобную массивную структуру и, возможно, они жили в Атлантиде».
тихий океанархеологиАтлантидапирамида
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-21 11:12 :00