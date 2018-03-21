Поиски Атлантиды: археологи обнаружили на дне Тихого океана гигантскую пирамиду

С помощью Google Earth ученые смогли на дне Тихого океана обнаружить гигантскую пирамиду, которая, по предварительным данным, может достигать 14 километров.

Археологи утверждают, что древняя пирамида на дне Тихого океана может стать ключом к поиску мифологического государства Атлантида, – сообщает bagnet.org.

Открытие было сделано аргентинцем Марсело Игазуста, который на видео Google Earth смог разглядеть на дне Тихого океана к западу от Мексики огромную пирамиду. По предварительным данным, найденная структура может достигать от 14 до 18 километров.

Ученые предположили, что находка может стать ключом к разгадке древнего затонувшего государства Атлантиды.

Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что находка может символизировать древнюю цивилизацию или даже что-то инопланетное: «Даже если это не НЛО, приземлившееся в океане, это монументальное открытие. Люди никогда не могли построить такую конструкцию. Только инопланетяне могли бы сделать подобную массивную структуру и, возможно, они жили в Атлантиде».

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