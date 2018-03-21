Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно гражданства Украины

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по противодействию угрозам в сфере миграционной политики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 марта СНБО одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений» и предложила Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, соответствующим решением Совбеза правительству также поручается обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряд проектов законов, в частности «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» относительно введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Правительство также должно обеспечить в месячный срок усовершенствования механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, урегулирования соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

СНБО также поручил Кабмину утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесении сведений о иностранцах или о лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в частности относительно осуществления верификации и идентификации лица; порядок заполнения и использования иммиграционной карты, в частности во время проверки оснований для въезда в Украину, продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

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