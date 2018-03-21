Порошенко подписал закон о запрете входить в здания власти с оружием

Президент Петр Порошенко подписал закон, по которому запрещают доступ в здания, где находятся органы власти, с оружием или взрывчаткой.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

По новому закону, доступ к домам, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются «лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего дома».

Также не допустят «людей с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами».

Закон вступит в силу в день опубликования. Отныне народные депутаты будут вынуждены проходить через рамы металлоискателей. А оружие оставлять в сейфах.

Добавим, 15 марта с народным депутатом Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады. Она, как сообщают источники, пронесла три гранаты и пистолет. Ее вывели из помещения.

В то же время представители государственной охраны пояснили, что не знают, было ли действительно у Савченко оружие. Они не имеют права осматривать вещи народных депутатов.

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