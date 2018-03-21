Переводы гастарбайтеров значительно больше, чем зарубежные инвестиции, – НБУ

Национальный банк изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы. Как оказалось – переводы гастарбайтеров значительно больше, чем считалось ранее.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

В 2015-2017 годах оценки объема платежей с основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов.

К такому выводу пришли в Нацбанке после того как регулятор получил возможность осуществить более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных по трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики, а также относительно объемов частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и РФ.

Например, если по предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем вдвое – 3,123 млрд долларов.

На основе обновленной методики Национальный банк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года.

Как следствие, их оценки увеличены:

в 2015 году – на 1,8 млрд долларов до 7 млрд долларов,

в 2016 году – на 2,1 млрд долларов до 7,5 млрд долларов,

в 2017 году – на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.

Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:

в 2015 году – с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП,

в 2016 году – размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,

в 2017 году – размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Таким образом, можно констатировать, что денежные переводы гастарбайтеров имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были всего на уровне 1,8 млрд долларов.

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