Павла Гриба вновь оставили за решеткой

Павел Гриб в суде Краснодара, Россия. Фото: radiosvoboda.org

Незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба снова оставили под стражей. Защита проиграл апелляцию.

Об этом 20 марта сообщил отец Павла Игорь Гриб на своей странице в Фейсбуке.

Он также сообщил о постоянном психологическом давлении со стороны следователей ФСБ России.

«20.03.18 состоялся очередной апелляционный суд. Снова содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой», – отметил Игорь Гриб.

Отец удерживаемого в РФ украинца также опубликовал фотографии, на которых видно, что Павел очень похудел. По словам Игоря Гриба, в сентябре прошлого года Павлу должны были сделать операцию.

«Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто», – добавил отец.

На суд 20 марта к нему приехала его мать и украинский консул, но их выгнали из зала заседаний, сообщил Игорь Гриб.

«Полная изоляция от мира. Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня до Генерального консульства Украины в Ростове на Дону поступила очередная официальная отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом. Молимся и верим», – добавил он.

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