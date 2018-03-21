Пасха в «Парке Киевская Русь»: посвятят блюда и устроят шоу ®

7, 8 и 9 апреля в «Парке Киевская Русь» пройдет грандиозное празднование Пасхи. Гости смогут не только освятить блюда у Васильевской церкви, но и погрузиться в эпоху, которая скрыта от нас тысячей прошлых лет, и узнать ответы на многие вопросы.

Очень символично отмечать Пасху именно в «Парке Киевская Русь», ведь здесь воссоздается Древний Киев эпохи крещения Руси. А значит, гости смогут не только устроить пикник, но и увидеть множество ярких действ, повязанных с зарождением христианства на землях современной Украины.

Пасха в «Парке Киевская Русь»

Освятить блюда можно будет в уникальном храме Х века. Это одно из новых сооружений на территории комплекса. К Васильевской церкви будет организован торжественный пасхальный ход, который завершится пасхальным молебнем, а возле неё священник освятит блюда и напитки всех гостей. Заказать сочные горячие шашлыки, средневековые блюда, медовуху, хреновуху и многое другое можно будет на месте. Также можно взять и с собой корзинки из дому.

Пасха в «Парке Киевская Русь»

Начнется программа со встречи великого киевского князя Владимира с угощениями и сюрпризами. После пасхального хода гостей ожидает насыщенная программа: турнир конных ратников, конно-трюковые шоу, пасхальный вертеп, верховая стрельба из лука, феерическое театрализованное шоу с живым вокалом и танцами, фрагменты весеннего мюзикла, реконструкция ведения конно-пешего боя.

Пасха в «Парке Киевская Русь»

Гостей Древнего Киева будут вовлекать в программу, приглашая на перетягивание каната, в древнеславянские игры и забавы, веселые хороводы. Только в Древнем Киеве пройдет мастер-класс по пасхальному песнопению.

Во время пасхальных праздников пройдет презентация первого в Восточной Европе «Древнеславянского разговорника». Интересно, понимаем ли мы язык наших предков? А как на счет того, чтобы самому на нем пообщаться: поздравить с днем рождения, признаться в любви, а может попросить официанта «по второй»? Всё это можно будет сделать, взяв в руки книгу, которую издал коллектив «Парка Киевская Русь».

Пасха в «Парке Киевская Русь»

Также в Древнем Киеве можно будет посетить уникальные музеи, научиться новому на мастер-классах, покататься верхом на лошади или в фаэтоне, пострелять из лука, полетать на канатном спуске, отчеканить монету на счастье, приобрести необычные сувениры и многое другое. Плюс ко всему, в «Парке Киевская Русь» есть еще и возможность остаться с ночевкой.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки из Киева курсируют от метро «Выдубичи». Цена билета – 150 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, дошкольники – бесплатно. Подробная информация на сайте.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.