Папа Франциск лишил монашества девятерых монахов УГКЦ

Папа Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об удалении из монашеского состояния девяти монахов УГКЦ. Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

В частности, речь идет про: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу).

Как указано в сообщении, упомянутые лица являются бывшими членами монастыря св. Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Сейчас они находятся в с. Посич Ивано-Франковской области.

В соответствии с утвержденными декретами, они теряют принадлежность к монашеству, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из составление монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами.

Кроме того, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать. То есть они не могут служить литургию и другие богослужения в храме или вне его, в частности, совершать любые публичные молитвы за больных и екзорцизмы.

Справка.

3 мая 2017 года было обнародовано заявление Синоду епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства по поводу «об’явлений» с. Марии Баран, которые распространяет о. Антоний-Григорий Планчак. С целью решения сложных проблем, решением главы УГКЦ архиепископа Святослава (Шевчука) с согласия Постоянного синоду, произошла реорганизация монастыря св. Теодора Студита в с.Колодиевка. Соответствующее решение потвердила Конгрегация для сходимых церков в Ватикане.

Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка в соответствии с монашеской традицией и правилами. Зато часть монахов не приняла замечаний церковной власти и вселились в с.Посич Ивано-Франковской области. После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеского состояния.

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