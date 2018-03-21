Основной задачей власти является защитить плюрализм в медиа, – представитель ОБСЕ

Власть должна обеспечить поддержку независимых СМИ, важно соблюдать границы, чтобы борьба с фейками не помешала журналистам пользоваться свободой слова и самовыражением.

Об этом во время круглого стола с медиа сказал Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщает «Общественное».

«Нужна большая поддержка общественному вещанию, ведь нет по сути крупных независимых медиа в Украине и только финансирование может сделать его независимым игроком, который бы имел собственную позицию и не боялся ее высказывать», – сказал он.

«Другой вопрос – незаконное удержание журналистов в России, в Крыму, Донецке: это Сущенко, которому долго не были предъявлены обвинения, не может выехать Николай Семена по Крыму, Станислав Асеев, заключенный в Донецке, – даже Красный Крест к нему не допустили, долго мы не знали, что с ним, я встречался с его представителями вчера», – добавил Дезир.

Представитель ОБСЕ призвал расследовать угрозы журналистам и подчеркнул, что нерасследованные преступлений против СМИ является продолжением давления на журналистов.

«Мы будем продолжать следить за инцидентами, за преступлениями, в том числе и в отношении журналистов Общественного, но и медиа имели бы объяснять властям, что журналистка – священна, это краеугольный камень демократии, без этого осознания, властью может создаваться атмосфера запугивания», – подчеркнул Дезир.

Он отметил, что нехватка ответов прессе со стороны власти показывает, как сложно рождается эта демократическая система».

«Власти сложно понять, что может быть иная логика, чем та, что медиа – служат. Властям трудно понять, что журналисты требуют больше прозрачности, ответственности за поступки, что своей природой пресса критическая, но не враждебная... Основная задача власти – защитить плюрализм в медиа».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.