Опасная перспектива: жителей Донбасса ожидает экологическая катастрофа

Из-за затопления ряда шахт в зоне АТО токсичные и радиоактивные компоненты из глубин могут подняться на поверхность и вызвать невиданное ранее загрязнение водоемов, что в конечном итоге приведет к экологической катастрофе вплоть до переселения местного населения.

Об этом рассказал эколог международной организации «Экология-Право-Человек» Алексей Василюк, – сообщает «Обозреватель».

«Кроме того, сегодня никто не может спрогнозировать, каким образом на колоссальное загрязнение отреагирует в водоемах фауна», – добавил он.

По его словам, в связи с затоплением шахт Донбасс ждет еще одна катастрофа, правда экономическая – в таком случае на добыче угля можно «ставить крест».

«Затопленная шахта больше никогда не будет шахтой – добыча угля в ней уже невозможна», – говорит Василюк.

Как отмечает ученый, учитывая тот факт, что шахты связаны между собой, то «было бы смешно говорить, что одна шахта затапливается, а другие – нет».

«Остаются лишь несколько пригодных шахт, расположенных далеко от зоны АТО, оторванных от основной части промышленного региона – на северо-западе Донбасса. Но это исключение. Их всего несколько», – добавляет эколог.

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