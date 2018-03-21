НСК «Олимпийский» временно закроют

В связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА национальный спортивный комплекс «Олимпийский» закроют для проведения любых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский».

«Сообщаем, что на стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК «Олимпийский» будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Там сообщают, что обновленный НСК «Олимпийский» возобновит проведение мероприятий и других активностей 6 июня 2018 года.

Как известно, матч финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов состоится 26 мая 2018 года в Киеве.

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