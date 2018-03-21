Не хватило «ресурса»: Рада не поддержала усиление соцзащиты переселенцев

Народные депутаты не поддержали проект Постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

За соответствующий проект постановления № 2535а проголосовали 118 депутатов во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK.

Как заявила автор законопроекта, народный депутат от Опоблока Наталья Королевская, для тех людей, которые в один момент потеряли все, правительство оказывает денежную помощь в размере 442 грн или 16 долларов в месяц. Нардеп назвала такие действия издевательством и отметила необходимость принять целевую программу для защиты 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Нардеп проинформировала, что законопроектом предусматривается поручить КМУ безотлагательно разработать и подать на рассмотрение ВРУ законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно урегулирования вопроса выплаты этой категории граждан денежной помощи – разовой и периодической. Также – установить адекватные размеры ежемесячной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе, на оплату коммунальных услуг, привязанных к прожиточному минимуму. Законопроект предусматривает упрощение системы получения пенсий гражданами на контролируемой Украиной территории, а также начало выплаты пенсий на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркнула Наталия Королевская, постановлением предусмотрено принять Порядок возмещения (компенсации) вреда лицам за недвижимое имущество, которое было разрушено или повреждено во время боевых действий.

Депутатов в зале заинтересовало, почему дополнительные расходы из-за возмещения должны упасть на плечи украинских налогоплательщиков, а не страны-агрессора. Избранники также обратили внимание на то, что в сессионном зале во время рассмотрения важного вопроса присутствует небольшое количество нардепов. Нардеп от Опоблока Юрий Бойко призвал, если не хватит голосов, подготовить аналогичный закон и вынести на рассмотрение на следующей неделе, чтобы он получил поддержку.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем, обращаясь, к инициаторам законопроекта, заявил: «Хочу обратиться к представителям Партии регионов и людям, которые инициировали эту историю. Скажите мне, пожалуйста, почему вам хватает админресурса, чтобы устраивать свои вопросы в металлургии, в энергетике, в тарифах, здесь, в зале, решать с Порошенко относительно голосования, но для переселенцев у вас не хватает админресурса, чтобы нажать на правительство, и вы приходите с такими постановлениями. Где ваш админресурс в правительстве, когда вы спрашиваете относительно тарифов Рината Ахметова или облгазов Фирташа, а когда переселенцы, то вы тут поднимаете шум. Пожалуйста, используйте этот ресурс там, когда это нужно не только для ваших карманов!».

Во время голосования за основу проект Постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц поддержали 118 депутатов.

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