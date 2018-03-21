Нацбанк утвердил порядок округления суммы наличных расчетов в чеке

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил правила округления суммы наличных расчетов в чеке. Новые правила округления будут касаться только наличных операций.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Изменения вступят в действие с 1 июля 2018 года после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Таким образом, с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округление в чеке суммы наличных расчетов в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения – при сумме от 5 до 9 копеек. Округления не будут проводиться при безналичных расчетах.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что не будут изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как платежное средство. Также с 1 июля наличный оборот не будет пополняться указанными номиналами монет.

Напомним, 14 марта НБУ прекратил чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.

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