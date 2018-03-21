Нардеп Деревянко о подготовке атаки на ZIK: Ответственность за такие действия несет исключительно власть

Президент Порошенко понимает, что его рейтинги, в частности, падают потому, что люди больше и больше слышат правду. Поэтому это такая естественная реакция «закрыть рот».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил народный депутат Украины (внефракционный) Юрий Деревянко, комментируя заявление о подготовке силового захвата телеканала ZIK.

Юрий Деревянко заявил, что действия власти, которая толкает «титушок» против телеканалов, куда приглашают оппозиционных политиков, где звучат другие мнения и критика власти, недопустимы.

«Что бы не происходило вроде бы формально не связано с властью, на самом деле ответственность за такие действия несет однозначно и исключительно власть», – заявил Юрий Деревянко.

Нардеп отметил, что свобода слова – это то, что четыре года назад украинцы защищали на Майдане, борясь против режима Януковича.

«Если сегодня Порошенко или его прихвостням сегодня не нравится тот или иной телеканал, то они вообще не имеют права совершать каких-либо действий, кроме как исполнять закон и защищать свободу слова, частную собственность и любой телевизионный канал», – заявил Юрий Деревянко.

Депутат добавил, что активисты «Рух новых сил» готовы поддержать телеканал ZIK, ведь вопрос защиты свободы слова – принципиальный.

«Мы считаем, что это принципиальный вопрос – защита свободы слова. Я, честно говоря, шокирован таким сообщением, что это может происходить. Но на фоне рейтингов... конечно, Порошенко понимает, что его рейтинги, в том числе, падают потому, что люди больше и больше слышат правду, больше слышат о том, какие плохие вещи он делает, иногда даже и преступления. И люди дают соответствующую оценку этому. Поэтому это такая естественная реакция «закрыть рот», – заявил Юрий Деревянко.

Напомним, сегодня телеканал ZIK обратился к зрительской аудитории, правоохранительным органам и международным правозащитным организациям с заявлением о том, что на телеканал в ближайшее время готовится атака.

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