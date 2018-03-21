Надежда Савченко превратит скамью подсудимых в свою политическую трибуну, – эксперт

Власть боится предоставить Надежде Савченко политическую трибуну, которая называется скамья подсудимых. Поэтому сейчас ей предлагают бежать.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор юстиции Василий Вовк.

«Мы видели заявления народных депутатов о том, что Надежду Савченко уже сегодня надо поместить в психиатрическую больницу. Заявления некоторых экспертов, которые говорили, что Надежда убежит, как только дадут согласие на привлечение её к ответственности и арест.

К чему это идет. Все понятно: власть боится предоставить трибуну Надежде Савченко, которая называется скамьей подсудимых, потому что Надя себя там чувствует хорошо как нигде. Ей могут предоставить трибуну в Верховной Раде и еще где-то. Но настоящая трибуна будет на скамье подсудимых, при чем каждый день, поскольку адвокаты будут работать над тем, чтобы каждый день были заседания», – отметил Вовк.

По его словам, если будет подозрение, обвинительный акт и обвинительное заключение Надежды Савченко, тогда он будет стоя аплодировать своим коллегам-правоохранителям.

«Почему сейчас ей предлагают бежать? Саакашвили не хотел сбежать его выбросили и нет дела. Говорят, что ее остановили. Я не могу комментировать, не видя материалов. Так же и здесь. Я заявлял, что есть две дороги. Если же дело зависнет или будет оправдательный приговор, то я скажу, что наша уголовная юстиция полностью застряла в политическом болоте и она уже оттуда не вылезет», – сказал генерал-майор юстиции.

Также господин Вовк добавил, что насколько долго дело Савченко будет оставаться в политической плоскости, тем больше это будет работать на Савченко, Как только перейдет в правовую плоскость – у прокуратуры появится шанс.

«Я еще раз говорю: у нас нет ни одного производства, которое бы не имело политического налета. К сожалению, в государстве сложилась такая ситуация. Но это можно исправить, запретив использование материалов уголовных производств на досудебных заседаниях любому, начиная от следователя и заканчивая руководителями правоохранительной системы Украины», – убежден эксперт.

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