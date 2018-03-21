НАБУ и ГПУ прослушивали кабинет Холодницкого

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом говорится в публикации «Шпионские игры, или «Жучки» в кабинете Холодницкого», – сообщает Украинская правда.

Несколько недель в кабинете Холодницького работала скрытая записывающая аппаратура, которая была прикреплена на большой аквариум у стола прокурора.

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

По какой именно статье открыто производство и взята санкция суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.

Однако от собеседников в ГПУ «Украинской правде» стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк.

Гуцуляка называют руководителем так называемого «департамента Кононенко-Грановского», который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для властей вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками к НАБУ, а слежка за самим следователем привела к физическому столкновения между сотрудниками двух силовых структур.

Именно с согласования руководителя этого же департамента» в кабинете Холодницкого НАБУ установило «жучки».

«Дело действительно наше. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка – НАБУ», – рассказал источник в ГПУ.

Из неофициальных источников в силовых органах УП стало известно, что «жучки» в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

Правда, как уверяют собеседники УП, ничего криминального зафиксировать не удалось.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.