Минкульт призвали передать Подкаменский монастырь на Львовщине в собственность монахам

Депутаты Львовского облсовета обратились в Министерство культуры о передаче в собственность монахов Студийского устава УГКЦ монастырь Происхождения Дерева Креста Господня (бывшего доминиканского монастыря), памятники архитектуры XVII-XVIII ст. в Подкамене Бродовского района Львовской области.

Это обращение избранники приняли на сессии 20 марта.

Как отмечается в обращении, монастырь в Подкамне – известная святыня и памятник архитектуры, восстановление и сохранение которой требует все большего внимания. Поэтому встал вопрос собственности в отношении данного объекта. 16 марта 2018 года в поселке Подкамень состоялись общественные слушания, на которых местная община решила обратиться в органы власти с инициативой о передаче монастыря в собственность монахов Студийского устава УГКЦ, которые уже 21 год прилагают все усилия к спасению и возрождению святыни.

«Поэтому мы, депутаты Львовского областного совета, призываем Министерство культуры Украины передать Подкаменский монастырь в собственность монахов Студийского устава УГКЦ», – сказано в озерненні.

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